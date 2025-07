L'attaccante dell'Atalanta Lookman è l'obiettivo numero uno del mercato dell'Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per cercare di trovare la quadra per accontentare il tecnico e le richieste dei bergamaschi.

"A tutti i costi. La dirigenza dell'Inter lo sa ed è ora pronta a soddisfare la richiesta del tecnico Cristian Chivu, che invoca Ademola Lookman per fare il salto di qualità a livello offensivo. Motivo per cui il duo Marotta-Ausilio progetta una nuova offerta da 45 milioni per provare a sgretolare il muro bergamasco. La Dea, infatti, rimane arroccata sulle proprie posizioni e continua a chiedere 50 milioni per cedere il nigeriano, che si è promesso all'Inter e spinge per il trasferimento a Milano. Nel frattempo il presidente Marotta ha gelato il Fenerbahce, che in Turchia davano a un passo da Calhanoglu. La sensazione è che se dovesse arrivare un'offerta nell'ordine dei 25-30 milioni il futuro del turco sarebbe lontano da Milano", sottolinea il Giornale.