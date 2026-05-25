Dopo una lunga ed estenuante stagione, il tecnico nerazzurro si concederà qualche giorni di vacanza non prima di aver firmato il rinnovo

Gianni Pampinella Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 08:46)

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Al termine dell'ultima gara di campionato contro il Bologna, Cristian Chivu ha più volte ribadito la necessità di prendersi qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia. La stagione è stata lunga e ha prosciugato le energie del tecnico che comunque rimarrà operativo fino alla prima settimana di giugno. Il motivo? Secondo il Corriere dello Sport, per definire gli ultimi dettagli del programma estivo.

"Poi, finalmente, arriverà il momento di staccare la spina, di riposarsi e di dedicarsi alla famiglia. Tutto a verificare, però, se riuscirà effettivamente a non rimanere sintonizzato costantemente con la dirigenza. Da questo punto di vista, infatti, l’annata che si sta concludendo è stata intensissima. E Chivu è stato sempre in prima linea, tenendo sempre alta la guardia, partecipando ad ogni scelta e decisione, senza trascurare nemmeno il più piccolo degli aspetti".

"Tutto questo lavoro ha trovato coronamento nello scudetto e nella Coppa Italia: trofei pienamente meritati. Adesso, come premesso, arriverà un ulteriore riconoscimento, ovvero il rinnovo di contratto con sostanzioso adeguamento. Non c’è più molto di cui discutere. Si tratta solo di tagliare il traguardo e, come ha più volte ribadito Marotta, è una formalità. Chivu si legherà all’Inter fino al 2028, con l’opzione per un’ulteriore stagione. E i suoi emolumenti sfioreranno quota 4 milioni, con l’aggiunta dei soliti bonus. Insomma, un legame ancora più solido, perché il tecnico rumeno è il presente, ma anche il futuro della squadra nerazzurra".

(Corriere dello Sport)