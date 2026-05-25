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calciomercato
Inter, Koné obiettivo dichiarato: doppio colpo in mezzo? Le idee in difesa e il sogno a destra
Da oggi l'Inter, chiusa la stagione, inizierà ufficialmente a muoversi per rinforzare la squadra per il prossimo anno. Chivu ha le idee chiare, così come la società, gli obiettivi sono noti, già nelle prossime settimane si proverà a stringere per sistemare la rosa.
"Il primo obiettivo del mercato è quasi dichiarato: Manu Koné, ieri impegnato con la Roma nella volata Champions. Marotta e Ausilio conoscono le esigenze finanziarie dei Friedkin, che devono produrre circa 80 milioni di ricavi da trading entro il 30 giugno. E sono pronti allo sforzo per inglobare il centrocampista già cercato l’estate scorsa. La prima richiesta della Roma è stata di 50 milioni, senza giocatori in contropartita. Cifra troppo alta. Ma si tratta e si tratterà ancora: con il passare delle settimane i contorni dell’affare appariranno più nitidi. L’altro rinforzo mediano potrebbe essere Curtis Jones, scadenza 2027 con il Liverpool: l’intesa con i manager è già stata raggiunta, bisogna ora trovare un accordo con la società che vende", rivela La Gazzetta dello Sport.
"Quanto alla difesa, l’Inter ronza attorno a Muharemovic del Sassuolo e a Solet dell’Udinese: se non partono Bastoni (difficile) o Bisseck ne arriverà solo uno. Si cerca poi un portiere da affiancare a Josep Martinez, che dovrebbe usufruire inizialmente dello status di titolare. Gli verrà affiancato un competitor esperto, uno come lo spagnolo Kepa che ha vinto con l’Arsenal da riserva. Infine occhio alla fascia destra: Dumfries ha la clausola da 25 milioni che scade a luglio. La speranza dell’Inter è poter prendere comunque Marco Palestra dall’Atalanta, giusto per garantirsi il futuro. Ma dipenderà dalle richieste di Percassi, che non è avvezzo ai regali", aggiunge Gazzetta.
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