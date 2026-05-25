"Il primo obiettivo del mercato è quasi dichiarato: Manu Koné, ieri impegnato con la Roma nella volata Champions. Marotta e Ausilio conoscono le esigenze finanziarie dei Friedkin, che devono produrre circa 80 milioni di ricavi da trading entro il 30 giugno. E sono pronti allo sforzo per inglobare il centrocampista già cercato l’estate scorsa. La prima richiesta della Roma è stata di 50 milioni, senza giocatori in contropartita. Cifra troppo alta. Ma si tratta e si tratterà ancora: con il passare delle settimane i contorni dell’affare appariranno più nitidi. L’altro rinforzo mediano potrebbe essere Curtis Jones, scadenza 2027 con il Liverpool: l’intesa con i manager è già stata raggiunta, bisogna ora trovare un accordo con la società che vende", rivela La Gazzetta dello Sport.