Con l’arrivo del tecnico ex Parma, Cristian Chivu , si definirà poi quale sarà il mercato dell’Inter per rinforzare la rosa nerazzurra. Il tecnico potrebbe proporre qualche giocatore avuto nell'esperienza emiliana.

“Come sarà il mercato dei nerazzurri? Chivu che è stato contattato dall’Inter previa autorizzazione dell’ad del Parma, Federico Cherubini, e perciò in serata ha incontrato i dirigenti nerazzurri a Milano, potrebbe agevolare gli arrivi dall’Emilia di Bonny e Leoni. In un’ottica di rinnovamento della squadra occhio a Nicolò Rovella della Lazio, specie in caso di partenza del deludente Asllani”, scrive col Corriere della Sera.