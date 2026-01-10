FC Inter 1908
L’Inter ci prova: “Da mesi segue un grande nome per tentare il clamoroso colpo a zero”

I nerazzurri sono sempre molto attenti alle occasioni a parametro zero, così come accaduto in passato: ecco chi potrebbe essere il prossimo
Oaktree, da quando si è insediata alla guida dell'Inter, ha cambiato strategia rispetto a Suning, indirizzando le mosse di Marotta e Ausilio soprattutto su giovani di talento. Ciò non toglie, però, che i nerazzurri siano sempre molto attenti alle occasioni a parametro zero, così come accaduto in passato.

La prossima, secondo La Stampa, potrebbe essere Vlahovic, già nel mirino del Milan e in scadenza a giugno con la Juventus:

"Tre le pieghe di tutte queste sfaccettature si sta muovendo anche o soprattutto la Juventus, da un lato determinata a sfruttare al massimo il mercato dei parametri zero, dall’altro proprietaria di un paio dei giocatori più ambiti in questa vetrina: c’è quel Dusan Vlahovic corteggiato dal Milan (che deve stringere per il rinnovo di Mike Maignan prima che sia troppo tardi) ormai da mesi e seguito pure dall’Inter, i colpi a zero d’altronde sono la specialità di Beppe Marotta".

