La notizia era nell'aria ma nei giorni scorsi è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Valentin Carboni in prestito dall'Inter al Racing di Milito.
In Argentina – Carboni, Inter pagherà il Racing: le condizioni. “Cifra allettante in caso di…”
Il portale argentino Racing de Alma ha riportato un dettaglio che riguarda anche l'accordo tra l'Inter e il club argentino: i nerazzurri pagheranno un corrispettivo di circa 200mila dollari ogni quattro partite giocate di fila dal talento classe 2005.
Ma c'è anche un altro accordo perché il Racing incasserà altri soldi - e la somma è già stata accordata, riporta Racing de Alma - se Valentin Carboni verrà convocato da Lionel Scaloni per i Mondiali del 2026. "Una cifra allettante", conferma Racing de Alma.
Ecco, invece, il comunicato ufficiale con il quale l'Inter annuncia l'accordo di prestito con il Racing: "UFFICIALE - FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Genoa del classe 2005 Valentín Carboni. Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito sino al 31 dicembre 2026 al Racing Club de Avellaneda", si legge.
