Valentin Carboni è diventato, nei giorni scorsi, un nuovo giocatore del Racing: dall'Argentina arrivano dettagli sull'accordo con l'Inter

La notizia era nell'aria ma nei giorni scorsi è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Valentin Carboni in prestito dall'Inter al Racing di Milito.

Il portale argentino Racing de Alma ha riportato un dettaglio che riguarda anche l'accordo tra l'Inter e il club argentino: i nerazzurri pagheranno un corrispettivo di circa 200mila dollari ogni quattro partite giocate di fila dal talento classe 2005.

Ma c'è anche un altro accordo perché il Racing incasserà altri soldi - e la somma è già stata accordata, riporta Racing de Alma - se Valentin Carboni verrà convocato da Lionel Scaloni per i Mondiali del 2026. "Una cifra allettante", conferma Racing de Alma.