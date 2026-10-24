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Passano gli anni, cambiano gli allenatori, ma la situazione di Federico Chiesa al Liverpool rimane sempre la stessa. L'ex esterno offensivo della Juventus continua a non trovare spazio e, complici l'arrivo in estate di Victor Munoz e la definitiva esplosione di Rio Ngumoha, è ulteriormente sceso nelle gertarchie dei Reds.

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Per questo motivo l'ipotesi di un addio a gennaio non è da escludere: secondo calciomercato.com, Inter e Roma hanno già preso informazioni in passato, così come Lazio, Milan e Atalanta. Sotto contratto fino al 30 giugno 2028, a breve dovrà prendere una decisione: rimanere in Inghilterra o provare a rilanciare la propria carriera tornando in Serie A? Il Liverpool, nel frattempo, non chiude alla sua cessione.