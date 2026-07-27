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Federico Chiesa prova a ripartire da Anfield, ma sogna ancora l'azzurro: dopo una prima stagione complicata, segnata da poco spazio e tante panchine, l'esterno italiano intravede nell'arrivo di Andoni Iraola la possibilità di aprire una nuova fase della sua esperienza al Liverpool. Un nuovo allenatore, nuove idee e, forse, un ruolo diverso per tornare protagonista, anche in chiave azzurra, ha dichiarato l'attaccante in un'intervista al quotidiano britannico The Times.

Getty Images

L'ex Juventus, arrivato in Inghilterra per circa 10 milioni di sterline, nella gestione Arne Slot aveva collezionato appena una presenza da titolare in Premier League in ciascuna delle ultime due stagioni. Un impiego lontano dalle aspettative, ma Chiesa non cerca alibi: "L'anno scorso mi sentivo pronto per un ruolo più importante - ha ricordato - poi dipendeva dal coach, se voleva che giocassi o meno. Ha fatto le sue scelte, aveva i suoi piani. Questo è il calcio". Il primo segnale positivo è arrivato dall'esordio di Iraola in panchina: nell'amichevole vinta 4-2 sul Sunderland a Nashville, Chiesa è partito titolare e ha anche trovato il gol.

Il tecnico basco lo ha provato come attaccante centrale, una novità per un giocatore abituato a partire largo sulla fascia.

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"Ho giocato tutta la mia carriera come esterno - ha spiegato Chiesa - ma sono felice di giocare anche come attaccante". Un cambio di prospettiva che potrebbe diventare un'opportunità, anche considerando le difficoltà offensive del Liverpool. "Mi ha schierato come attaccante e vuole che giochi in quella posizione - ha detto il numero 14 -. Le uniche conversazioni che ho avuto con Iraola riguardavano il pressing e le tattiche. È difficile dire altro, ma ogni inizio stagione è un nuovo capitolo". E il suo obiettivo è chiaro: convincere il nuovo allenatore.

"Non mi interessa il passato, sto cercando di dare il massimo per questo nuovo tecnico - ha spiegato -. Sono felice qui al Liverpool. Amo il club, amo i tifosi, amo tutto. Sto facendo del mio meglio per avere un'opportunità". Chiesa, però, non nasconde le ambizioni della squadra. Dopo il titolo conquistato due stagioni fa, il quinto posto dell'ultima Premier League non può essere considerato un traguardo. "Al Liverpool meritiamo di più - ha detto - due anni fa eravamo campioni d'Inghilterra, l'anno scorso abbiamo rischiato di uscire dalla zona Champions. Dobbiamo fare meglio, anche in Europa".

Sul futuro resta concentrato solo sul presente: "In questo momento penso soltanto al Liverpool". Ma sullo sfondo c'è anche la Nazionale italiana. Dopo l'Europeo vinto nel 2021 da protagonista, Chiesa vuole riconquistare la maglia azzurra: "Ho parlato con Gattuso, a marzo non ero fisicamente pronto e poi mi sono infortunato. Ma non vedo l'ora di tornare a giocare per l'Italia. Vincere con la nazionale è sempre speciale".