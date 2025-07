Pedullà: “Doppio colpo Inter in difesa? Possibile solamente in un caso ma…”

Ecco cosa dice Pedullà: "In una famosa cena per Bonny, vi avevo parlato del forte interesse dell'Inter per Leoni. Ve lo confermo: piace tantissimo all'Inter e al Milan. Aveva sondato anche la Juventus ma Inter e Milan, in quest'ordine per ora alfabetico, sono quelle che lo hanno sondato di più. L'Inter ha pressato un po', l'Inter ha Chivu che lo ha allenato a Parma, l'Inter che ha fatto operazioni con il Parma, l'ultima Bonny e quindi ha un ottimo rapporto ma serve il cash che l'Inter può cercare di racimolare perfezionando alcune situazioni in uscita. Quanto serve? 30 mln, si parte da quella base. Un mese fa sarebbero bastati 23-25 + bonus, adesso la base è 30 mln ma ci possono essere giocatori di gradimento per le strategie del Parma.

Nel frattempo l'Inter continua a marcare De Winter, ha ottimi rapporti col Genoa certificati dal trasferimento in prestito secco di Valentin Carboni. Piano A e piano B, nella vita funziona sempre così. Piano A Leoni, piano B De Winter che piace anche in Inghilterra. Dipende dalla cassa che l'Inter farà con le uscite e dall'offerta che farà al Parma. Non credo entrambi all'Inter a meno che non esca qualcuno, ma per il momento l'Inter non ha programmato cessioni per big o per i più richiesti della difesa"