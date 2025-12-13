L'Inter in vista della prossima stagione dovrà fare i conti con alcune situazioni da risolvere. Partendo dalla difesa, dove ci sono diversi giocatori - Acerbi e De Vrij su tutti - in scadenza di contratto, con il reparto che necessita di un restyling anche con profili più giovani.

Ma una delle priorità del club nerazzurro è senza dubbio il portiere: al netto della questione Josep Martinez, che potrebbe comunque lasciare l'Inter in estate, il futuro di Sommer è già segnato. Il portiere ha un contratto in scadenza e, con ogni probabilità, non sarà rinnovato.