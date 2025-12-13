L'Inter in vista della prossima stagione dovrà fare i conti con alcune situazioni da risolvere. Partendo dalla difesa, dove ci sono diversi giocatori - Acerbi e De Vrij su tutti - in scadenza di contratto, con il reparto che necessita di un restyling anche con profili più giovani.
calciomercato
Inter pensa al colpo per il 2026-2027. “Nelle riunioni prenatalizie emersa la necessità di…”
Ma una delle priorità del club nerazzurro è senza dubbio il portiere: al netto della questione Josep Martinez, che potrebbe comunque lasciare l'Inter in estate, il futuro di Sommer è già segnato. Il portiere ha un contratto in scadenza e, con ogni probabilità, non sarà rinnovato.
"L'Inter si sta portando avanti con il lavoro, preparando la successione a Yann Sommer che è arrivato all’ultimo anno di contratto e sta denunciando i fisiologici limiti dell’età. Nelle riunioni prenatalizie tra dirigenti, all’ultimo piano della sede di Viale della Liberazione, è emersa la necessità di investire su un portiere di sicura affidabilità.
Non giovane, non vecchio. In ogni caso esperto, come lo stesso Sommer era nell’estate del 2023 quando arrivò dalla Germania dopo un semestre da sostituto di Neuer al Bayern. La famosa garanzia, l’assicurazione sulla stabilità della classifica", spiega La Gazzetta dello Sport che il nome di Vicario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA