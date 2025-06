Sarà un'estate caldissima per l'Inter e la vicenda allenatore è solo l'antipasto di mesi bollenti per i dirigenti nerazzurri, chiamati a rinnovare una squadra a fine ciclo in tutti i reparti. Dalla difesa all'attacco, infatti, tra addii, rinnovi, obiettivi e colpi già fatti, sono tanti i temi da affrontare. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

I pali dell'Inter sono al sicuro e non saranno stravolti. Yann Sommer probabilmente giocherà l'ultima stagione da numero uno dell'Inter. Il contratto scadrà nel 2026. Quest'anno ha alzato il muro diverse volte, soprattutto nella seconda parte di stagione (vedi le parate contro Bayern e Barça). Ancora un anno e poi saluterà. Dietro di lui c'è Josep Martinez, 27 anni, preso dal Genoa l'estate scorsa. Quando è stato chiamato in causa è stato decisivo. L'unico dubbio è legato a Raffaele Di Gennaro, terzo portiere in scadenza a giugno. Utile per le liste Champions in quanto formato nel vivaio. Va per i 32 anni. Possibile un addio prima del Mondiale.