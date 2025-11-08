FC Inter 1908
"Frattesi gioca poco e male: a gennaio chiederà la cessione”, ha scritto Gazzetta. Il clamoroso retroscena sulla scorsa estate
"Frattesi gioca poco e male: a gennaio chiederà la cessione”. Si è sbilanciata così La Gazzetta dello Sport sul centrocampista, che non è riuscito a imporsi con Simone Inzaghi in panchina e non sta brillando nemmeno con Cristian Chivu. Può dunque lasciare Milano a gennaio, è più di una possibilità.

Ma già la scorsa estate sembrava a un passo l’addio. Fabrizio Romano nei mesi scorsi ha infatti svelato che “se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi di scambio con Raspadori”. Poi è arrivato Chivu in panchina e Frattesi è rimasto, ma a gennaio prende quota un suo addio.

