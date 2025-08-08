Sembrano essersi perse le tracce di Ademola Lookman: l'attaccante nigeriano non si è più presentato agli allenamenti dell'Atalanta e addirittura avrebbe lasciato Bergamo, con l'intenzione di non tornare più. Spiega il Corriere dello Sport: "A sorprendere, in una vicenda che rischia di complicarsi ora dopo ora, è la mancanza di un minimo contatto, ma soprattutto un silenzio assordante che proviene pure da chi si trova accanto al giocatore.
calciomercato
Inter, Corsport: “Lookman? Non ha svuotato l’appartamento: ecco dove si trova ora”
Ai piedi di Città Alta non sembra muoversi una foglia, non c'è nemmeno l'aria di rottura totale e appartamenti svuotati: il giocatore ha semplicemente lasciato la propria casa e una Bergamo nerazzurra diffidente, a cui certi atteggiamenti proprio non vanno giù. La maglia «Lookman infame» di qualche giorno fa è stato il primo segnale di rottura con la piazza, lo stato d'animo generale è quello di un tradimento arrivato non tanto per la volontà di andarsene, ma per i capricci portati avanti dopo il primo no arrivato dagli uffici di Zingonia (ai 42 milioni più 3 dell'Inter).
Motivi per evitare orecchie e occhi indiscreti: la vicina Milano sembra essere la meta più gettonata al pari del viaggio agostano verso l'estero, a Londra (per stare vicino ad alcuni membri della famiglia) o addirittura nella madre patria Nigeria. L'ipotesi più accreditata rimane un resort portoghese già frequentato in passato (lo scorso anno dopo l'approccio del PSG) e poco prima dell'inizio del ritiro bergamasco".
