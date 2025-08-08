Il giocatore ha semplicemente lasciato la propria casa e una Bergamo nerazzurra diffidente, a cui certi atteggiamenti proprio non vanno giù

Sembrano essersi perse le tracce di Ademola Lookman : l'attaccante nigeriano non si è più presentato agli allenamenti dell'Atalanta e addirittura avrebbe lasciato Bergamo, con l'intenzione di non tornare più. Spiega il Corriere dello Sport: "A sorprendere, in una vicenda che rischia di complicarsi ora dopo ora, è la mancanza di un minimo contatto, ma soprattutto un silenzio assordante che proviene pure da chi si trova accanto al giocatore.

Ai piedi di Città Alta non sembra muoversi una foglia, non c'è nemmeno l'aria di rottura totale e appartamenti svuotati: il giocatore ha semplicemente lasciato la propria casa e una Bergamo nerazzurra diffidente, a cui certi atteggiamenti proprio non vanno giù. La maglia «Lookman infame» di qualche giorno fa è stato il primo segnale di rottura con la piazza, lo stato d'animo generale è quello di un tradimento arrivato non tanto per la volontà di andarsene, ma per i capricci portati avanti dopo il primo no arrivato dagli uffici di Zingonia (ai 42 milioni più 3 dell'Inter).