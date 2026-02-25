L'eliminazione precoce dell'Inter dalla Champions League ha alimentato i dubbi e le domande dei tifosi in vista del prossimo mercato estivo

L'eliminazione precoce dell'Inter dalla Champions League ha alimentato i dubbi e le domande dei tifosi in vista del prossimo mercato estivo. Quanto impatterà sulle scelte dell'Inter un'uscita così anticipata? E quanto impatterà sul budget a disposizione di Ausilio e Marotta per costruire la nuova rosa?

Calcio e Finanza ha provato a rispondere a queste domande. E le risposte sono ben più che rassicuranti.

I 5 in scadenza liberano la bellezza di 25 milioni di euro "Guardando invece la situazione dal punto di vista del mercato per la prossima stagione, la mancata qualificazione agli ottavi avrà un impatto? Anche in questo caso, limitandoci al conto economico, vale il discorso di cui sopra. Il budget per la stagione 2026/27 (non per il mercato, ma in generale) sarà stilato in base ai risultati minimi per la prossima stagione, non partendo dal fatturato di quella in corso.

Ma per capire il margine di manovra, intanto, si può stimare un primo valore considerando i costi “liberati” dai giocatori a scadenza di contratto, ovverosia Sommer, De Vrij, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan (ipotizzando che a nessuno di questi venga proposto il rinnovo). La cifra aggregata, tra stipendi lordi e ammortamenti, è di 25 milioni di euro.

Solo con i contratti in scadenza possibili già due colpi da 30 milioni — In sostanza, potrebbe bastare per acquistare due giocatori da 30 milioni di euro di cartellino con contratto quinquennale e stipendio da 3,5 milioni netti. Ma anche, sempre stando nel campo delle ipotesi, tre calciatori a parametro zero con contratti triennale, stipendi da 4 milioni netti e commissioni per 3 milioni ciascuno.

Oppure ancora operazioni più ampie numericamente sforando di poco la cifra: nell’estate 2025, gli investimenti su Bonny, Diouf, Luis Henrique e Sucic per 80 milioni di cartellini e 8 milioni complessivi di stipendio hanno avuto un impatto di circa 30 milioni, non molto oltre quella soglia.

Il resto potrà arrivare dalle cessioni, un tema rilevante visto che nelle ultime due stagioni per i nerazzurri le plusvalenze sono state pari a 41 milioni complessivi: dal player trading, ridotto rispetto alle dirette avversarie negli ultimi anni (per strategia e/o per necessità) per limitare gli scossoni nella rosa, passerà molto del prossimo mercato interista.