"Il Napoli ha fatto sondaggi già a gennaio con l'agenzia di Goretzka per capire le richieste economiche, al momento il Napoli non è andato avanti da gennaio e non si è rifatto sentire. Stanno circolando anche tanti voci sull'Inter ma per Goretzka, al momento, è tutto davvero aperto. Il giocatore si sta tenendo aperto tutte le porte, ha parlato con l'Atletico a gennaio ma ha anche offerte in Premier League importanti dal punto di vista economico, al momento la situazione è questa"