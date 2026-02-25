Secondo quanto riportato dal giornalista della Bild Christian Falk, l’Inter sarebbe tra i club più interessati a Leon Goretzka, centrocampista tedesco di 31 anni in scadenza di contratto con il Bayern Monaco.
Inter su Goretzka? Romano: “Ecco qual è la situazione in questo momento”
Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha voluto chiarire però quale sia la situazione attuale che riguarda il futuro del centrocampista ex Schalke 04, che quest'anno ha racimolato finora 31 partite con 2 gol a referto:
"Il Napoli ha fatto sondaggi già a gennaio con l'agenzia di Goretzka per capire le richieste economiche, al momento il Napoli non è andato avanti da gennaio e non si è rifatto sentire. Stanno circolando anche tanti voci sull'Inter ma per Goretzka, al momento, è tutto davvero aperto. Il giocatore si sta tenendo aperto tutte le porte, ha parlato con l'Atletico a gennaio ma ha anche offerte in Premier League importanti dal punto di vista economico, al momento la situazione è questa"
