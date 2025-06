Arrivano conferme da Roma: l'obiettivo prioritario della Lazio di Maurizio Sarri a centrocampo è Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è stato espressamente chiesto dal tecnico, come scrive il Corriere di Roma: "Sarri vuole un colpo grosso in mezzo. Il primo nome sulla lista degli acquisti è Davide Frattesi. Il romano classe 1999 (compirà 26 anni a settembre) vorrebbe giocare con più continuità di quanto non stia facendo con l’Inter. Per questo si sta guardando intorno.