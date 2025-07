"Non è una novità che l'Inter stia seguendo da tempo con un occhio di riguardo le prestazioni di KDW. Il nome del belga è scritto sulla lista degli obiettivi nerazzurri da almeno un anno, e la buona stagione vissuta con il Genoa ha fatto sottolineare la voce "Koni De Winter" sui rispettivi taccuini di Marotta e Ausilio. Il preferito resta Leoni del Parma, ma se la dirigenza ducale non abbassa le pretese di (almeno) 40 milioni di euro, l'Inter non può procedere. E allora ecco che prende ulteriore quota la candidatura di De Winter: giovane, promettente, con ampi margini di miglioramento ma già pronto all'uso, avendo disputato di fatto le ultime due stagioni a Genova da titolare".

"Qui però si pone un altro problema, anzi due: in primis la valutazione che ne fa il Grifone, che per l'ex Juve pretende 30 milioni. Poi la concorrenza: a gennaio il Tottenham provò ad imbarcarlo verso lo stesso destino dell'altro ex Genoa Dragusin, oggi è seguito con attenzione sia all'estero che in Italia, in modo particolare dall'Atalanta".