"Fin dal suo arrivo a Milano Cristian Chivu aveva in mente per la nuova Inter un profilo del genere, in grado di schermare la difesa quando necessario, come del resto aveva fatto con il belga Keita a Parma nello scorcio finale della passata stagione. Dopo i nomi di Konè e Cissè è stata chiusa la trattativa per Diouf, pedina da 187 centimetri per 81 chili, capace di gestire il pallone e di accelerare palla al piede nel traffico della linea mediana. Questo profilo nella rosa interista mancava, visto che nella gestione Inzaghi il centrocampo era stato caratterizzato da incursori e palleggiatori con profili meno prestanti dal punto di vista atletico rispetto al nuovo arrivato. Lavorando ad Appiano il nuovo arrivato potrà calarsi al meglio nel nuovo quadro tattico, prendendo le misure anche con un calcio diverso come quello italiano", scrive il Corriere dello Sport.