L'Inter, dopo l'offensiva per Kone della Roma, ha scelto di puntare sul giovane centrocampista francese Diouf per dare un'altra opzione a Chivu.
calciomercato
Inter, la scelta Diouf: “Fin dal suo arrivo Chivu aveva in mente un profilo del genere”
"Fin dal suo arrivo a Milano Cristian Chivu aveva in mente per la nuova Inter un profilo del genere, in grado di schermare la difesa quando necessario, come del resto aveva fatto con il belga Keita a Parma nello scorcio finale della passata stagione. Dopo i nomi di Konè e Cissè è stata chiusa la trattativa per Diouf, pedina da 187 centimetri per 81 chili, capace di gestire il pallone e di accelerare palla al piede nel traffico della linea mediana. Questo profilo nella rosa interista mancava, visto che nella gestione Inzaghi il centrocampo era stato caratterizzato da incursori e palleggiatori con profili meno prestanti dal punto di vista atletico rispetto al nuovo arrivato. Lavorando ad Appiano il nuovo arrivato potrà calarsi al meglio nel nuovo quadro tattico, prendendo le misure anche con un calcio diverso come quello italiano", scrive il Corriere dello Sport.
"Negli ultimi anni Chivu ha dimostrato di poter lavorare più che bene con i giovani e lo stesso Diouf grazie a questa cura può puntare a crescere ancora. L’accordo con il Lens è stato trovato sulla base di 20 milioni più altri 5 come bonus, sottoponendo al calciatore un quinquennale da 2 milioni a stagione per aggiungere alla rosa un altro giovane in grado di creare valore in prospettiva, oltre a essere stato soffiato a una diretta concorrente come il Napoli. La concorrenza però non mancherà nemmeno tra i centrocampisti dell’Inter, che senza Asllani sono diventati 7 e con un punto di domanda su Zielinski, ritenuto sacrificabile dal club nerazzurro dopo l’arrivo a parametro zero di un anno fa. Di certo Diouf porta caratteristiche nuove e anche rispetto ai compagni potrà partire avvantaggiato, soprattutto nel momento in cui l'allenatore penserà di virare sul 3-4-2-1, aggiungendo un elemento di rottura al centro e un elemento più offensivo sulla linea d’attacco. Da oggi passerà nelle mani di Chivu, che da diverse settimane aspettava un giocatore del genere per strutturare ancora meglio la sua Inter", analizza il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA