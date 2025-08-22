"Decisivo ai fini della riuscita dell’affare, condotto da Marotta e Ausilio, si è rivelato il contributo di Massimiliano Mirabelli, ex capo osservatore dei nerazzurri e poi responsabile dell’area tecnica del Milan di Yonghong Li. Ora è il ds del Padova, squadra che condivide con il Lens lo stesso proprietario (vale a dire l’imprenditore Joseph Oughourlian). In pratica è il punto di riferimento tecnico anche del club francese: la sua mediazione è stata fondamentale per il sorpasso sul Napoli", spiega il quotidiano.

L'operazione si è sbloccata con il passaggio in prestito con diritto di riscatto di Asllani al Torino. Il giocatore albanese doveva andare al Bologna e aveva detto sì ma poi gli hanno detto che non sarebbe rientrato nella lista per l'Europa e che si sarebbe dato precedenza a chi l'aveva conquistata sul campo. Così ha detto sì al club granata e si è detto pronto alla sua nuova avventura. Il club nerazzurro, chiusa la questione del centrocampista, lavorerà anche su un difensore che arriverà a prescindere da un'uscita in difesa. E tra i nomi in pole per un'eventuale cessione, il Corriere mette Pavard o Bisseck.