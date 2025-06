"Siamo sulla linea del traguardo. L’Inter da tempo ha messo nel mirino Bonny, considerato per caratteristiche ideale perché in grado di replicare un po’ le giocate di Thuram. Uno dei buchi neri della stagione che ancora deve concludersi è stato proprio il fatto di non avere in organico altri giocatori in grado di garantire la profondità come Marcus, che peraltro non ha vissuto un 2025 fortunato né sul pano egli infortuni né su quello delle prestazioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.