Il club nerazzurro crede in Martinez, ma c'è il fattore psicologico dopo l'incidente: tutti i nomi sulla lista per i pali

Alessandro De Felice Redattore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 08:02)

Derby in campo, domenica prossima a San Siro, e sul mercato. Inter e Milan si sfidano domenica prossima sul rettangolo verde di gioco e nella caccia al portiere titolare del futuro.

Yann Sommer ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e - secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport - ad oggi non sembrano esserci grandi margini per prolungarlo.

L’Inter aveva il progetto di affiancare Josep Martinez allo svizzero, con gli oltre 14 milioni di euro spesi nell’estate 2024 per il portiere del Genoa, ma l’incidente dello scorso 28 ottobre ha cambiato tutto:

“L’incidente che l’ha visto coinvolto il 28 ottobre, con la morte di un 81enne, ha chiaramente cambiato tutti gli scenari, con Martinez rientrato in gruppo, ma bisognoso di tempo per elaborare psicologicamente quanto successo”.

L’Inter - come il Milan - segue con attenzione Suzuki del Parma, ora fermo per infortunio, giudicato per ora un’incognita.

Il preferito in Serie A resta Elia Caprile, convocato in Nazionale da Gattuso e protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia del Cagliari. Il club sardo l'estate scorsa lo ha riscatto dal Napoli per 8 milioni e oggi lo valuta poco meno di 25 milioni.

Fari puntati anche su Noah Atubolu, 23enne tedesco del Friburgo. “Grande fisico, eccellente nei calci di rigori, il suo contratto al momento è in scadenza nel 2027 e ha una clausola di rescissione che non arriva a 20 milioni”.

Ma nelle ultime settimane è emerso anche un altro profilo che potrebbe diventare un vero e proprio affare: Illan Meslier, portiere francese classe 2000 del Leeds, in scadenza a giugno 2026,

“Arrivato a 19 anni nel 2019 dal Lorient, è rapidamente diventato titolare e ha difeso i pali del Leeds fino alla stagione scorsa. Poi, col contratto in scadenza e senza rinnovo, il club lo ha accantonato e oggi ruotano con risultati alterni il brasiliano Lucas Perry e il veterano Darlow. Il Leeds vorrebbe venderlo già a gennaio, tempistica che non combacia con le esigenze di Inter e Milan, ma i due club sono informati”.