Romano – Rumors su Zirkzee, torna in Italia a gennaio? Ecco la squadra di Serie A che ci sta provando

Aggiornamenti importantissimi sul futuro di Joshua Zirkzee da Fabrizio Romano: ecco le ultime sul possibile ritorno in Italia dell'attaccante
Aggiornamenti importantissimi sul futuro di Joshua Zirkzee da Fabrizio Romano: ecco le ultime sul possibile ritorno in Italia dell'attaccante ex Bologna, ora al Manchester United.

"Vi abbiamo raccontato della Roma, si è mossa e informata sul nome. Zirkzee è nella lista del West Ham che prenderà un attaccante e in quella della Roma che lo vorrebbe riportare in Italia. Ma oggi il discorso dipende dal Manchester United, che ha l’ultima parola e dovrà fare una scelta. Oggi il club italiano che ha chiamato è la Roma. Si è parlato di tanti altri club, ma il club che ha chiamato è la Roma.

Anche lo stesso giocatore dovrà prendere una decisione in merito, lui sta pensando di spostarsi a gennaio, ma la decisione è dello United. Amorim sta insistendo tanto per tenerlo mi risulta, lui sta facendo tanta panchina e vorrebbe andare a giocare. Vediamo che soluzione troveranno le parti", le parole di Romano.

