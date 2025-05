La stagione dell'Inter può considerarsi comunque positiva. La squadra di Inzaghi è stata in corsa per tutti gli obiettivi fino alla fine e ora deve giocarsi la finale di Champions League con il Psg. Per essere competitiva anche nella prossima stagione servono rinforzi. Ecco come interverrà la società.

"Stesse ambizioni, insomma, ma facendo tesoro del passato per puntare a fare meglio. E allora ciò che è emerso da questi mesi intensi e impegnativi è che il gruppo nerazzurro ha bisogno di energie e forze fresche: gambe più giovani, insomma, per riuscire a correre più a lungo e con maggiore continuità. Inoltre alcuni ruoli si sono rivelati non adeguatamente coperti, nel senso delle alternative. Come l'attacco giusto per chiarire. E allora sarà il mercato a dover colmare queste lacune. In piena sintonia, peraltro, con la linea dettata sin dalla scorsa estate da Oaktree. Ovvero investire su profili di prospettiva che possano creare valore dentro al club. Per rivenderli? Non necessariamente: più che altro per assicurare competitività più a lungo nel tempo, consolidandosi ai livelli più alti. E allora, seppure non sarà un paletto tassativo, difficilmente nel mirino nerazzurro finiranno giocatori nati prima del 2000", spiega il Corriere dello Sport.