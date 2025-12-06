FC Inter 1908
Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto sulle trattative in casa Inter
Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto sulle trattative in casa Inter:

I nerazzurri in prospettiva pensano ad un ringiovanimento della rosa in vari settori e per questo si sono aggiunti alla corsa per Palestra, esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta, che in estate lo ha ceduto in prestito secco al Cagliari. In questi primi 4 mesi ha fatto vedere cose eccellenti tant’è che su di lui ci sono anche Juventus, Napoli e Roma. La sua valutazione è già salta alle stelle e quindi a giugno quando rientrerà alla base sarà sicuramente un uomo mercato, sempre Atalanta permettendo. E a proposito di questo ruolo l’Inter sta monitorando anche Idrissa Touré del Pisa, che potrebbe rappresentare un’ottima occasione a costi più bassi. Un’idea anche per subito se Luis Henrique dovesse partire a gennaio in prestito. In questo caso l’Inter potrebbe impostare un’operazione inserendo una contropartita tecnica. Magari Palacios che non rientra nei piani tecnici di Chivu ed è in cerca di una nuova sistemazione.

Per quello che riguarda il portiere del futuro Caprile (che sta suscitando molto Interesse anche in Premier) rimane l’ipotesi più calda ma attenzione anche a Vicario, che già i nerazzurri avevano cercato di prendere nell’estate 2023’ prima del suo trasferimento al Tottenham.

