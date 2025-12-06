Il Corriere dello Sport parla del numero 10 del Como destinato a tornare al Real Madrid: il club nerazzurro aveva provato a conquistarlo

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 10:02)

Un sogno proibito. Così il Corriere dello Sportparla di Nico Paz e dell'Inter che avrebbe voluto portarlo a Milano. "C'è stato un momento in cui lo scorso inverno l’Inter ha realmente accarezzato l’idea di portare in nerazzurro Nico Paz. In viale della Liberazione il suo nome rimbalzava da un ufficio all’altro, nel tentativo di mettere a punto la strategia vincente per il colpo a effetto che avrebbe dato una vigorosa ventata di entusiasmo all’ambiente".

"Ci hanno provato seriamente, ricorrendo al jolly della diplomazia per provare a convincere l’entourage del giocatore a forzare la mano in una trattativa più complicata delle altre. Per il valore del ragazzo, ma soprattutto perché Marotta e Ausilio si sono trovati di fronte un doppio interlocutore: il Real Madrid, proprietario del cartellino, e il Como, che continua a goderselo in prestito grazie alla felice intuizione di due anni fa ormai", ricorda il quotidiano sportivo a proposito di quell'approccio.

Ma il Real Madrid ha messo subito in chiaro che Nicoè un gioiello destinato a tornare a Madrid. Lo hanno lasciato partire per andare al Como ma l'accordo sottoscritto con la società dei lariani è chiaro, le clausole sono chiare: è stato mandato in Italia con l'obiettivo di dargli spazio, per farlo crescere e riportarlo poi in Spagna. Il club italiano non ha poi mai aperto alla sua cessione prima del previsto.

"Solo Nico Paz stesso avrebbe potuto modificare la traiettoria del suo destino. Da Milano ha provato a convincerlo Javier Zanetti, beccato più volte a cena con il ragazzo e con suo padre Pablo, con cui il vicepresidente ha un ottimo rapporto. A nulla è servito. Per una questione di riconoscenza l’argentino, nonostante fosse stuzzicato dall’idea, non ha voluto imporsi. Al tempo stesso i nerazzurri si sono resi conto di trovarsi di fronte un Everest da scalare", scrive il giornale sportivo.

Il resto lo ha fatto la mancata disponibilità del Real nell'ascoltare proposte per il 10 del Como che è destinato a tornare in Spagna: "Il sogno proibito dell’Inter è destinato a rimanere tale". Era ovviamente il giocatore che poteva far fare il salto di qualità alla rosa nerazzurra, ma a San Siro ci giocherà solo da rivale e sarà il calciatore che i nerazzurri dovranno contenere nella prossima sfida di Serie A.

