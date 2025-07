Il grande obiettivo per il centrocampo di Chivu è Ederson dell'Atalanta. Il club bergamasco non ha intenzione di privarsi del brasiliano e spara alto sulla richiesta per il giocatore. L'Inter punta a vendere per arrivare a un tesoretto da investire per il gicoatore.

Come scrive il Corriere di Bergamo, "L’Inter fa sul serio per il brasiliano e ha predisposto una strategia di cessioni per regalare a Chivu un rinforzo a centrocampo: via Calhanoglu, Frattesi, Sebastiano Esposito e Stankovic, pur di avere a San Siro il neo 26enne. L’Atalanta però fa già muro: 50 milioni non basteranno, il prezzo è di almeno 60. Decisiva sarà la volontà del giocatore. Ederson è ambizioso, Lookman lo scorso agosto aveva preferito non essere convocato quando era a un passo dal Psg, Retegui ha ricevuto dall’Al-Qadsiah un’offerta tentatrice da 15 milioni a stagione. Tutte considerazioni da mettere sul piatto, ricordando cosa successe un’estate fa con la ferma volontà di Koopmeiners di andare alla Juve. L’Atalanta detta il prezzo, altissimo, per cercare di blindare i suoi big, ma non tratterrà nessuno controvoglia. I 42 milioni che il club saudita ha proposto di offrire per Retegui non sono però sufficienti. Lookman, che ne vale 60, è invece finito nelle mire dell’Atletico Madrid, che ha già preso dai nerazzurri Musso e Ruggeri. L’Inter ha messo gli occhi anche su Carnesecchi, un portiere da 40 milioni, in caso di addio di Sommer, in scadenza nel 2026".