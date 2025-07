“Proseguono i contatti tra l'Inter ed Ederson: sul tavolo un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione più premi per portare il brasiliano da Bergamo a Milano. Affare da 50 milioni più bonus: tanto serve per strappare il classe 1999 all'Atalanta. Un colpo che Marotta e Ausilio stanno progettando per ovviare alle possibili partenze di Calhanoglu (c'è sempre il Galatasaray in pressing, anche se per strapparlo alla Beneamata servono 25-30 milioni) e Asllani; mentre Frattesi è stato tolto dal mercato. La mezzala della nazionale italiana rimarrà alla corte di Chivu e potrebbe rinnovare il contratto nelle prossime settimane.