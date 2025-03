"Il presente dice La Spezia, Serie B, 14 gol in campionato, ma nel domani c’è l’Inter, pronta a blindarlo fino al 2030 per programmare la rosa che verrà. La linea Oaktree impone parole chiave ormai stranote: giovani, futuribilità, ringiovanimento. Pio, il più piccolo dei fratelli Esposito, cresciuto in nerazzurro come tutti gli altri, è pronto a legarsi a doppio filo all’Inter per capire il da farsi e cercare di sgomitare per avere spazio", spiega La Gazzetta dello Sport. Se l'anno scorso allo Spezia, Pio aveva segnato solo 3 gol, quest'anno si è superato, arrivando a 14, score ancora migliorabile. E in Nazionale ha segnato anche 4 gol a San Marino, con il sogno Nazionale maggiore sempre vivo.