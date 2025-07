Anche TuttoSport parla di Lookman e della volontà dell'Inter di regalarlo a Chivu."È in vista un nuovo round con entourage e Atalanta. Le posizioni restano immutate: l’ex Leicester vuole solo l’Inter, che però non ha ancora raggiunto i 50 milioni di euro chiesti come offerta minima dalla Dea. Uno stallo in cui avrebbe potuto giocare un ruolo Pio Esposito. Il club nerazzurro avrebbe rifiutato uno scambio alla pari proposto dall’Atalanta, proprio con l’oggetto del desiderio Lookman".