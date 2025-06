L'Inter ha scelto Hojlund come rinforzo per il reparto offensivo. La trattativa è iniziata, ma non si chiuderà a breve, anche perché da parte del club nerazzurro non c'è urgenza.

"Non c’è fretta, in ogni caso. Perché Hojlund non va imbarcato mercoledì prossimo per il Mondiale per club. Per la verità, l’Inter non ha più questa necessità. Il quarto attaccante, dietro Lautaro Thuram e Taremi, sarà Pio Esposito. È la novità di giornata: il contrattempo fisico subito nella finale playoff contro la Cremonese, lieve distorsione al ginocchio, costringerà il ragazzo a saltare l’Europeo Under 21. Ma allo stesso tempo gli darà modo di aggregarsi con l’Inter per il torneo negli Stati Uniti. I nerazzurri possono infatti aspettarlo, anche se il ko dovesse costringerlo al forfait per le prime uscite", sottolinea La Gazzetta dello Sport.