L'attaccante nerazzurro potrebbe presto trasferirsi in Sardegna: oggi per lui seduta personalizzata

Sebastiano Esposito non ha preso parte all'amichevole di questa mattina tra l'Inter di Chivu e l'Inter Under23 di Stefano Vecchi. Per il calciatore nerazzurro si è parlato per settimane anche di Fiorentina, ma si sta avvicinando il suo trasferimento al Cagliari.