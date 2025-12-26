"Sommer tra i pali, De Vrij, Acerbi e Palacios dietro, Dumfries e Luis Henrique sulle corsie con Darmian gregario, poi Calhanoglu al centro del campo, Mkhitaryan e Frattesi ai lati del turco. E il terzo portiere Di Gennaro "in panchina". Perché tra chi è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, chi pare scontento e ancora chi l'anno prossimo potrebbe tornare a chiedere la cessione, l'Inter ha davvero una squadra in bilico. E per forza di cose - tra questo gennaio e l'estate prossima - tra nomi, cose e città i cambiamenti saranno parecchi".