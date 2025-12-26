Il 30 giugno scadranno i contratti di Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan. Questo significa che l'Inter la prossima estate dovrà intervenire sul mercato. Una rivoluzione annunciata quella del club nerazzurro che può lasciare partire anche altri giocatori, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in ballo c'è una squadra intera.
Il 30 giugno scadranno i contratti di Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, ma non saranno gli unici a lasciare l'Inter
"Sommer tra i pali, De Vrij, Acerbi e Palacios dietro, Dumfries e Luis Henrique sulle corsie con Darmian gregario, poi Calhanoglu al centro del campo, Mkhitaryan e Frattesi ai lati del turco. E il terzo portiere Di Gennaro "in panchina". Perché tra chi è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, chi pare scontento e ancora chi l'anno prossimo potrebbe tornare a chiedere la cessione, l'Inter ha davvero una squadra in bilico. E per forza di cose - tra questo gennaio e l'estate prossima - tra nomi, cose e città i cambiamenti saranno parecchi".
