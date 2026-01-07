Il canale satellitare parla della questione che è stata sollevata dall'assenza di Dumfries. Era nata l'occasione Cancelo poi sfumata per la scelta del giocatore di andare al Barcellona

«L'Inter non ha urgenza di prendere necessariamente qualcuno, se arrivasse un'opportunità importante potrebbe tentare di coglierla, ma deve essere un'opportunità importante, come poteva essere quella che avrebbe riportato a Milano Cancelo». Luca Marchetti, su Skysport, ha ribadito - a proposito del mercato dell'Inter - che per la società nerazzurra un intervento sulla corsia destra potrebbe non essere necessario. Potrebbe invece essere pronta a cogliere un'opportunità qualora arrivasse.