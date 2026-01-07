«L'Inter non ha urgenza di prendere necessariamente qualcuno, se arrivasse un'opportunità importante potrebbe tentare di coglierla, ma deve essere un'opportunità importante, come poteva essere quella che avrebbe riportato a Milano Cancelo». Luca Marchetti, su Skysport, ha ribadito - a proposito del mercato dell'Inter - che per la società nerazzurra un intervento sulla corsia destra potrebbe non essere necessario. Potrebbe invece essere pronta a cogliere un'opportunità qualora arrivasse.
Il canale satellitare parla della questione che è stata sollevata dall'assenza di Dumfries. Era nata l'occasione Cancelo poi sfumata per la scelta del giocatore di andare al Barcellona
«Se l'opportunità può essere Dodò? Dodò al momento se lo chiedi alla Fiorentina ti dice di no, con queste condizioni di classifica non vuole lanciare segnali di controtendenza di quello che succede in campo. Al momento si parla di una trattativa di rinnovo. Ma se magari chiedi all'entourage del calciatore apre ad una possibile cessione», ha spiegato anche il giornalista esperto di mercato di Skysport.
(Fonte: SS24)
