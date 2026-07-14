Sfumato Khalaili per motivi non controllabili dall'Inter, ora il club è tornato sul mercato alla ricerca di un esterno destro per sostituire Denzel Dumfries. Come riferisce Sky Sport, la lista degli obiettivi è composta da vari nomi ma alcuni sono più funzionali e ne faccio tre: Spence del Tottenham, che ha già giocato in Italia e forse è in vantaggio nonostante la valutazione alta del club, Doué dello Strasburgo, che ha anche lui un valore alto e Molina che è più esperto e non sarebbe un giocatore rivalutabile sul mercato futuro.