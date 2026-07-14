Al podcast del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così del mancato arrivo all'Inter di Marco Palestra

Marco Astori Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 18:20)

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Intervenuto durante il podcast del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così del mancato arrivo all'Inter di Marco Palestra: "Il giocatore si era promesso all'Inter, l'offerta di 45 non aveva soddisfatto totalmente l'Atalanta, che voleva dare il giocatore all'Inter.

Io con Percassi ho parlato e a differenza di Lookman l'avrebbe dato all'Inter per farlo stare in Italia: il ritardo è determinato probabilmente dal fondo, che non voleva andare oltre ad una certa cifra. Lì devi stabilire due cose: Palestra è un ottimo giocatore e puoi spendere 50, oppure non ci credi e non vale neanche 35.

Questo ritardo ha permesso al Chelsea di inserirsi, offrire il doppio al giocatore e fare un'offerta superiore al club: e Lucci ha fatto il suo mestiere portandolo dove prendeva di più. Secondo me ha fatto un errore nell'andare al Chelsea, ma può fare un grande campionato: però prenderà il doppio dello stipendio. E' difficile contestare quella scelta ma poteva farne anche un'altra".