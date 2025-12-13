FC Inter 1908
Gazzetta: “L’Inter può investire a gennaio! Occhio alla fascia destra e c’è già il nome di…”

L'Inter, nonostante le parole di Marotta di ieri, potrebbe investire nella prossima finestra invernale di mercato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter, nonostante le parole di Marotta di ieri, potrebbe investire nella prossima finestra invernale di mercato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri starebbero guardando soprattutto a un possibile rinforzo a centrocampo e sulla fascia destra. Scrive la rosea:

"L'Inter investirà. E lo farà tra gennaio e l'estate prossima, o magari proprio a gennaio in vista dell'estate prossima. La sfida di domenica al Ferraris contro il Genoa, in questo senso, casca a pennello. Perché sulla lista dei desideri nerazzurri stazionano ormai da tempo i nomi di un paio di genoani".

"Quelli di Morten Frendrup e Brooke Norton-Cuffy. Il danese viene monitorato da Ausilio e soci già da diversi mesi mentre l'inglese, come in campo, ha sprintato verso i primissimi obiettivi per l'Inter del futuro solo ultimamente. Domenica, intorno alle 18, entrambi avranno qualche occhio addosso in più rispetto al solito perché tutta la squadra mercato nerazzurra dalle tribune del Ferraris osserverà con grande attenzione il pragmatismo nel mezzo di Frendrup e le sgroppate sulla fascia destra di Norton".

(Fonte: Gazzetta.it)

