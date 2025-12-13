Ormai non è più un mistero che l'Inter stia cercando un portiere in vista della stagione 2026-2027. Tra i nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza c'è quello di Guglielmo Vicario . Il portiere ex Empoli vuole tornare in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, culminata anche dalla vittoria in Europa League.

"Nel frattempo Chivu si augura di non essere più tradito da Sommer, che ha sostenuto nel momento più complicato e che continua a considerare il numero 1. Sommer giocherà anche domani a Genova, nello stadio che ha lanciato l’altro portiere in organico, cioè Josep Martinez, al quale il tragico incidente stradale ha tolto la possibilità di competere per il posto fisso. E giocherà salvo sorprese la Supercoppa in Arabia", si legge su La Gazzetta dello Sport.