Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato L'Originale, è tornato sulla vicenda Ademola Lookman dopo che la trattativa con l'Inter è saltata definitivamente: "Oggi il giocatore è tornato in Italia e si rimetterà a disposizione dell'Atalanta, sicuramente con provvedimenti per l'assenza prolungata. L'Inter si è fermata, da giorni ormai non ha contatti né con lui né con l'entourage e con l'Atalanta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter fermata da giorni per Lookman: cambiate le esigenze, ora si cerca…”
calciomercato
Di Marzio: “Inter fermata da giorni per Lookman: cambiate le esigenze, ora si cerca…”
Gianluca Di Marzio è tornato sulla vicenda Ademola Lookman dopo che la trattativa con l'Inter è saltata definitivamente
Sono cambiate le esigenze, le uscite hanno fatto sì che la società valutasse che oggi ha più bisogno di un centrocampista alla Koné. La valutazione che l'Atalanta ha sempre fatto, molto alta, ha fatto sì che non ci siano più i margini per continuare. Per lui o emergerà qualcosa dalla Premier o addirittura può rimanere con l'Atalanta, con le parti che dovranno trovarsi e ricucire il rapporto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA