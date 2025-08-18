Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato L'Originale, è tornato sulla vicenda Ademola Lookman dopo che la trattativa con l'Inter è saltata definitivamente: "Oggi il giocatore è tornato in Italia e si rimetterà a disposizione dell'Atalanta, sicuramente con provvedimenti per l'assenza prolungata. L'Inter si è fermata, da giorni ormai non ha contatti né con lui né con l'entourage e con l'Atalanta.