Sky – Lookman, è finita: l’Inter ha comunicato stop all’Atalanta. Koné, porticina per…

Marco Astori Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 19:20)

L'Inter ha cambiato strategia sul calciomercato: secondo quanto risulta a Sky Sport, la trattativa per Ademola Lookman è definitivamente tramontata vista la variazione dei piani da parte del club. Come riporta Luca Marchetti, "non serve più un attaccante esterno e questo è stato comunicato anche all'Atalanta, di non essere più su Lookman. Il nigeriano non è andato bene come trattativa sia per il grande muro dell'Atalanta, sia perché l'Inter, ragionando con Chivu, ha capito che ci vuole un giocatore diverso.

Questo ha peraltro permesso la trattativa per Zalewski: perché se la trattativa Lookman fosse stata ancora in piedi, non ci sarebbe stato questo trasferimento. Lookman quindi giocherà con l'Atalanta a meno che non venga fuori qualcosa dall'estero: la trattativa con l'Inter possiamo considerarla conclusa.

La Roma ha trattenuto Koné e non ha intenzione di ridiscutere di nuovo con l'Inter. Anche se la porticina aperta la lasciamo sempre perché era stato messo sul mercato come tutti per cercare di aiutare il mercato in entrata. L'Inter poi non ha fatto in tempo a fare nemmeno un'offerta, con la Roma che ha cambiato idea".