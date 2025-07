Non solo Lookman, l'Inter è attiva sul mercato anche per quanto riguarda il centrocampo: da Zielinski ad Asllani fino a Frendrup, le news

Matteo Pifferi Redattore 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 10:03)

Non solo Lookman, l'Inter è attiva sul mercato anche per quanto riguarda il centrocampo. Una volta risolto il caso Calhanoglu, restano in ballo altre due situazioni da monitorare e definire nelle prossime settimane.

"Risolto il caso Calhanoglu, pronto a restare ad Appiano, c’è da sciogliere i nodi legati ad Asllani e Zielinski. Il primo partirà al 100%. È fuori dai piani di Chivu e dovrà trovarsi una squadra, ma fin qui ha rifiutato varie destinazioni, su tutte il Betis, perché punta a restare in Italia ma l’Inter vorrebbe cederlo a titolo definitivo, scenario complicato dalle nostre parti", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Zielinski, invece, ha un mercato complesso. Lo dicono i numeri. Il polacco ha 31 anni, un contratto fino al 2028 e guadagna 4,5 milioni netti l’anno. Arriva da un’annata ombrosa condizionata da un paio di infortuni. L’ultimo gli ha fatto saltare il Mondiale per club: lui e Bisseck in questi giorni lavorano a parte ad Appiano. Il minutaggio della stagione scorsa - 971’ in campionato - non era così basso dal 2012-13. A quei tempi aveva 19 anni, giocava sulla trequarti e si divideva tra la Primavera dell’Udinese e la prima squadra. Una soluzione plausibile potrebbe essere il campionato saudita, che lo corteggiò già l’anno scorso. Frattesi rinnoverà il contratto, invece: pronto un adeguamento dal 2029 al 2030 con un ritocco economico", aggiunge il quotidiano.

L'eventuale uscita di Zielinski sbloccherebbe un'operazione in entrata con Frendrup nel mirino: costa 20 mln di euro e ha un contratto fino al 2028. L'alternativa è Mandela Keita del Parma, già allenato negli ultimi mesi da Chivu ma Frendrup è il preferito: "Il danese piace perché porterebbe caratteristiche uniche in rosa: Frendrup è il re delle “stats” difensive. L’anno scorso è stato il primo centrocampista della Serie A per tackle vinti, 61, e il secondo nei primi cinque campionati d’Europa dietro Andrey Santos dello Strasburgo. È stato anche primo per intercetti insieme a De Roon (47), primo per dribbling intercettati (34) e primo per bloccaggi (46). Ha viaggiato a una media di 2,8 contrasti vinti a partita (secondo) e 1,4 intercetti (quinto). Notevole anche il numero di duelli vinti: più del 50%. Perfetto per un centrocampo a due. Ma prima l’Inter deve vendere", chiosa La Gazzetta.