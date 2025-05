Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter in estate. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport

"L'Atletico Madrid è quella più seria su Frattesi, poi è da capire il futuro di Simone Inzaghi da martedì in poi. Se dovesse arrivare un altro allenatore, magari c'è da capire se Frattesi sarà più adatto. Sicuramente Frattesi vorrà partire titolare l'anno prossimo e con Sucic è come se si fossero preparati all'uscita di Frattesi"

"L'Inter ha già preso Sucic e Luis Henrique, è la squadra più attiva sul mercato tra le italiane. Sia per svecchiare la rosa sia per il Mondiale per Club, Luis Henrique rappresenterebbe una variabile nelle caratteristiche dell'Inter di oggi, un'alternativa a Dumfries con caratteristiche completamente diverse dagli altri. Luis Henrique salta l'uomo, è più ala"