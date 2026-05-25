Tra le varie situazioni da sistemare in vista della prossima stagione, in casa Inter si dovrà fare presto la conta degli slot liberati da coloro che andranno via a parametro zero. La lista dei calciatori in scadenza è presto fatta: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan e, solo formalmente, Raffaele Di Gennaro. Escludendo dalla lista il terzo portiere, pronto a proseguire la sua avventura in nerazzurro (rinnoverà ancora di un anno come già accaduto in questi anni e tornerà utile anche per le liste), c'è da capire cosa accadrà relativamente agli altri fascicoli.

Stando a quanto risulta a Fcinter1908.it, a oggi c'è una sola proposta di rinnovo già inoltrata. E' sulla scrivania di Mkhitaryan, che in questi giorni sta valutando se proseguire ancora un anno, eventualmente con la maglia dell'Inter, o dire addio al calcio. L'armeno prenderà la decisione a stretto giro e poi la comunicherà alla dirigenza nerazzurra. Non risultato per il momento altri discorsi già partiti.