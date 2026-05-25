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FCIN1908/ Giocatori in scadenza, la situazione: a oggi proposto un solo rinnovo
Tra le varie situazioni da sistemare in vista della prossima stagione, in casa Inter si dovrà fare presto la conta degli slot liberati da coloro che andranno via a parametro zero. La lista dei calciatori in scadenza è presto fatta: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan e, solo formalmente, Raffaele Di Gennaro. Escludendo dalla lista il terzo portiere, pronto a proseguire la sua avventura in nerazzurro (rinnoverà ancora di un anno come già accaduto in questi anni e tornerà utile anche per le liste), c'è da capire cosa accadrà relativamente agli altri fascicoli.
Stando a quanto risulta a Fcinter1908.it, a oggi c'è una sola proposta di rinnovo già inoltrata. E' sulla scrivania di Mkhitaryan, che in questi giorni sta valutando se proseguire ancora un anno, eventualmente con la maglia dell'Inter, o dire addio al calcio. L'armeno prenderà la decisione a stretto giro e poi la comunicherà alla dirigenza nerazzurra. Non risultato per il momento altri discorsi già partiti.
Potrebbero arrivare nei prossimi giorni novità su De Vrij, con l'entourage del giocatore pronto a passare in viale della Liberazione per una chiacchierata. Dopodiché eventualmente si capirà se ci sarà margine per proseguire ancora insieme. Gli altri, invece, sembrano destinati tutti a vestire un'altra maglia già da ora.
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