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fcinter1908 calciomercato mercato inter Musmarra: “Koné? 40mln sono considerati troppi. Se non si fa l’Inter andrà a prendere…”

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Musmarra: “Koné? 40mln sono considerati troppi. Se non si fa l’Inter andrà a prendere…”

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Manu Koné della Roma resta uno dei nomi principali per il centrocampo dell'Inter in ottica mercato estivo: le ultime
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Manu Koné della Roma resta uno dei nomi principali per il centrocampo dell'Inter in ottica mercato estivo. Eppure, su YouTube, Alfio Musmarra si è mostrato piuttosto scettico sulla buona riuscita della trattativa:

Inter Kone
Getty Images

"Koné? In tanti continuano a spingere su questo fronte, ma vi dico che a 40 milioni l'Inter non arriva. L'anno scorso è arrivata a 35 ed era un giocatore che arrivava da una buona stagione. Quest'anno non arriva per niente da una buona stagione e ha avuto anche qualche acciacco...".

Musmarra: “Koné? 40mln sono considerati troppi. Se non si fa l’Inter andrà a prendere…”- immagine 3
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"Se Frattesi non può avere una valutazione elevata per la stagione che ha fatto, allora questo deve valere anche per Koné. Se le cifre dovessero restare alte, l'Inter non andrà a prendere Koné, ma uno con quelle caratteristiche".

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