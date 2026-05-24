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calciomercato
Musmarra: “Koné? 40mln sono considerati troppi. Se non si fa l’Inter andrà a prendere…”
Manu Koné della Roma resta uno dei nomi principali per il centrocampo dell'Inter in ottica mercato estivo. Eppure, su YouTube, Alfio Musmarra si è mostrato piuttosto scettico sulla buona riuscita della trattativa:
"Koné? In tanti continuano a spingere su questo fronte, ma vi dico che a 40 milioni l'Inter non arriva. L'anno scorso è arrivata a 35 ed era un giocatore che arrivava da una buona stagione. Quest'anno non arriva per niente da una buona stagione e ha avuto anche qualche acciacco...".
"Se Frattesi non può avere una valutazione elevata per la stagione che ha fatto, allora questo deve valere anche per Koné. Se le cifre dovessero restare alte, l'Inter non andrà a prendere Koné, ma uno con quelle caratteristiche".
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