Inter, in 6 col contratto in scadenza: i piani di Chivu e quelli del club

A giugno sarà rivoluzione. Sono sei i giocatori in casa Inter che hanno il contratto in scadenza a giugno 2026: Acerbi, Darmian, De Vrij, Di Gennaro, Mkhitaryan e Sommer. Tutti o quasi sono destinati a lasciare Milano al termine della stagione. La Gazzetta dello Sport analizza caso caso le situazioni dei sei giocatori in scadenza partendo da Sommer.