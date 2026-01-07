A giugno sarà rivoluzione. Sono sei i giocatori in casa Inter che hanno il contratto in scadenza a giugno 2026: Acerbi, Darmian, De Vrij, Di Gennaro, Mkhitaryan e Sommer. Tutti o quasi sono destinati a lasciare Milano al termine della stagione. La Gazzetta dello Sport analizza caso caso le situazioni dei sei giocatori in scadenza partendo da Sommer.
Inter, in 6 col contratto in scadenza: i piani di Chivu e quelli del club
Sei giocatori della rosa nerazzurra hanno il contratto in scadenza a giugno 2026. Tutti o quasi potrebbero lasciare Milano
"Lo svizzero si è accomodato in panchina soltanto in due occasioni di campionato, in Supercoppa e per gli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia. Insomma, nessun segnale, nessun cambio di gerarchia se non per pure esigenze di turnover. Ma per la prossima stagione serve trovare il portiere del futuro e aprire un nuovo capitolo lì dietro. Se il post-Sommer – destinato dunque all’addio, salvo sorprese di fine annata – sarà Pepo Martinez è ancora presto per dirlo".
