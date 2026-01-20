Non solo Jakirovic: l'Inter sta per chiudere l'arrivo di un altro giovanissimo talento.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Inter, altro gioiello per il settore giovanile: preso Maghlout, i dettagli
calciomercato
FCIN1908 / Inter, altro gioiello per il settore giovanile: preso Maghlout, i dettagli
I nerazzurri stanno per assicurarsi un talento proveniente dalla Francia: operazione in dirittura d'arrivo
Si tratta di Mahdi Maghlout, esterno offensivo classe 2009 proveniente dall'Aubagne, accademia amatoriale francese.
Mancino che ama partire da destra, già nel giro della Nazionale transalpina U17, Maghlout è pronto per trasferirsi a Milano: secondo quanto appurato da Fcinter1908, il giocatore ha già visitato le strutture del club nerazzurro, e per lui è pronto un contratto fino al 30 giugno 2028.
Francese, di origini algerina, Maghlout ricorda per stile di gioco e movenze in campo un suo illustre connazionale: Riyad Mahrez, ex Leicester e Manchester City. L'Inter lo aspetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA