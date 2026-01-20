Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Perisic-Inter

Matteo Pifferi Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 18:00)

Nei giorni scorsi si è fatto, con insistenza, il nome di Ivan Perisic per la fascia destra dell'Inter.

Il duttile esterno croato, infatti, era un'opzione che sembrava calda per coprire l'emergenza sulla fascia, complice l'infortunio di Dumfries. Marotta, però, ha confermato come l'olandese potrebbe tornare prima del previsto e la pista Perisic si è raffreddata.

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Perisic-Inter: "Perisic all'Inter oggi è una operazione completamente ferma. C'è il desiderio di Perisic di tornare all'Inter? Sì. C'è il desiderio dell'Inter di prendere Perisic? Sì. Ma c'è il PSV che oggi sta facendo muro ma più che muro vuole tenere il suo giocatore. Il PSV non vuole che Perisic vada via.

Se il PSV, poi, non dovesse fare punti con Newcastle e Bayern ed uscire dalla Champions e dovesse decidere di lasciar partire Perisic, a fronte comunque di un indennizzo, perché non lo liberano gratis, se tutti questi fattori si verificano allora è possibile Perisic-Inter ma vediamo nelle ultime ore del mercato ma ad oggi è completamente bloccato"