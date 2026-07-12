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Inter, alla scoperta di Guéla Doué: “Riferimento allo Strasburgo. Per prenderlo serviranno…”

Inter, alla scoperta di Guéla Doué: “Riferimento allo Strasburgo. Per prenderlo serviranno…” - immagine 1
Il focus che riguarda l’esterno che sarebbe tra i primi nomi in cima alla lista di Piero Ausilio se dovesse sfumare definitivamente Khalaili
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Guela Doué sarà uno dei principali indiziati a colmare il vuoto lasciato all’Inter da Denzel Dumfries nel caso in cui l’affare Khalaili sfumerà definitivamente. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport con un focus proposto sul sito:

Inter, alla scoperta di Guéla Doué: “Riferimento allo Strasburgo. Per prenderlo serviranno…”- immagine 2
Getty Images

“L’Inter l'ha messo nel mirino per il mercato estivo dopo l'affare Palestra sfumato e il supplemento di visite richiesto per Khalaili. Come il Milan un anno fa, quando poi l'operazione saltò, anche per via del prezzo elevato del cartellino, valutato allora dai francesi 40 milioni di euro”.

La Gazzetta racconta il percorso del fratello del calciatore del PSG: “A Strasburgo, club di proprietà della BlueCo cui fa capo il Chelsea, la traiettoria del terzino è stata virtuosa. Fin da subito come uno dei titolari di riferimento, a destra della difesa con 32 presenze, 1 gol e due assist in Ligue 1 nella prima annata, e 24 nella seconda, causa un paio di leggeri infortuni, ma con due gol e sei assist. Da sommare alle otto gare in Conference, spinta fino in semifinale. L'anno prima, Guéla aveva già respirato l'aria di San Siro, nella prima della doppia sfida di Europa League, persa dal Rennes per 3-0 con il Milan, prima del superfluo successo per 3-2 al ritorno dei sedicesimi”.

Un nome nuovo nel panorama nerazzurro, ma non tra gli esperti e appassionati. “Guéla in ogni caso non è di certo una sorpresa per gli habitué della Ligue 1, dove il giocatore si è imposto come uno dei migliori terzini del campionato, certo all'ombra dell'illustre fratellino, finendo però anche nel taccuino di vari club stranieri. Tra questi l'Inter che dovrà argomentare finanziariamente la proposta per convincere lo Strasburgo a rinunciarvi”, si legge nel focus.

 

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