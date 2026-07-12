La Gazzetta racconta il percorso del fratello del calciatore del PSG: “A Strasburgo, club di proprietà della BlueCo cui fa capo il Chelsea, la traiettoria del terzino è stata virtuosa. Fin da subito come uno dei titolari di riferimento, a destra della difesa con 32 presenze, 1 gol e due assist in Ligue 1 nella prima annata, e 24 nella seconda, causa un paio di leggeri infortuni, ma con due gol e sei assist. Da sommare alle otto gare in Conference, spinta fino in semifinale. L'anno prima, Guéla aveva già respirato l'aria di San Siro, nella prima della doppia sfida di Europa League, persa dal Rennes per 3-0 con il Milan, prima del superfluo successo per 3-2 al ritorno dei sedicesimi”.