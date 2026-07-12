La priorità dell'Inter in questo momento è la fascia destra dove attende l'esito degli accertamenti per Khalaili. Poi penserà anche agli altri reparti. Tra gli obiettivi del club nerazzurro per il centrocampo continua a esserci Curtis Jones , ma le richieste del Liverpool sono sempre alte.

"Curtis Jones, obiettivo interista in mezzo, è decisamente... perplesso. Lo ha mostrato con una faccina ad hoc sui social, usata per commentare un articolo nel Regno Unito: si riportavano notizie provenienti dall’Italia citando un fantomatico accordo tra Liverpool e Nottingham per la cessione. La faccina è stata interpretata come un modo per smentire la notizia: il centrocampista, insomma, può restare ancora nel mirino Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.