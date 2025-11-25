A cinque mesi dal suo arrivo, il brasiliano non ha mai convinto

L'emergenza che sta vivendo l'Inter sulla fascia destra, mette a nudo uno degli errori commessi nell'ultima sessione di mercato. Luis Henrique era stato preso proprio per alternarsi con Dumfries, ma a cinque mesi dal suo arrivo appare ormai chiaro che Cristian Chivu non lo ritenga all'altezza, tanto che col Milan il tecnico ha dovuto adattare Carlos Augusto a destra. Tuttavia per l'ex Marsiglia potrebbe presto arrivare un'altra chance per cercare di ribaltare i giudizi iniziali.