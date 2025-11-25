L'emergenza che sta vivendo l'Inter sulla fascia destra, mette a nudo uno degli errori commessi nell'ultima sessione di mercato. Luis Henrique era stato preso proprio per alternarsi con Dumfries, ma a cinque mesi dal suo arrivo appare ormai chiaro che Cristian Chivu non lo ritenga all'altezza, tanto che col Milan il tecnico ha dovuto adattare Carlos Augusto a destra. Tuttavia per l'ex Marsiglia potrebbe presto arrivare un'altra chance per cercare di ribaltare i giudizi iniziali.
"Lo scenario porta a non scartare l’ipotesi di un’altra chance a stretto giro per Luis Henrique. L’ex Marsiglia, rimasto in panchina per tutta la partita contro il Milan, non dà ancora le giuste garanzie: questo sta portando il club a non escludere che a gennaio le strade possano già dividersi. Dipenderà anche da come eventualmente risponderà nel momento in cui Chivu dovesse decidere di rigettarlo nella mischia. Magari sarà più facile per lui in trasferta, dove ha collezionato le due uniche gare da titolare", sottolinea il Corriere dello Sport.
