Dopo il derby, in casa Inter, è ritornato prepotentemente di moda il tema portiere. La prestazione non positiva di Sommer ha evidenziato un problema in casa nerazzurro. Lo svizzero, in scadenza a giugno, non è quello dello scorso anno. Il club nerazzurro è alla ricerca di un sostituto dalla prossima stagione e spunta una clamorosa ipotesi.

"La prestazione monstre di Mike Maignan ha fatto risaltare in maniera anche troppo impietosa il tuffo lento di Sommer sul tiro di Saelemaekers, E proprio il francese, che lascerà quasi sicuramente il Milan a giugno a parametro zero dopo aver chiesto 5,5 milioni di ingaggio per il rinnovo (su cui Furlani ha glissato), è il grande sogno di mercato dall’altra parte del Naviglio. Un sogno nemmeno troppo proibito, come era invece quello di Donnarumma quest’estate, pure lui a parametro zero ma con uno stipendio in doppia cifra. Maignan non sarà un profilo di quelli richiesti da Oaktree (il francese ha 30 anni e appunto un ingaggio alto), ma di fronte a un’opportunità del genere, che avrebbe un grande valore tecnico, ma anche «psicologico» nei confronti del Milan, la regola è sola una: mai dire mai. Perché il portiere è troppo importante e vale un grande centravanti. Al punto che la minore reattività di Sommer, decisivo per raggiungere la finale di Champions a maggio, sembra togliere certezze a una difesa che gioca diversi metri più avanti. Senza parlare del dominio in area sui palloni alti", scrive il Corriere della Sera.